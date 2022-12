Chiuso il girone d’andata della C Gold di basket con la bella vittoria interna sul Civitavecchia, sconfitto 74-61, l’Esperia Olimpia Cagliari ha raggiunto quota otto punti con un bottino di 4 successi casalinghi in 5 gare e 4 sconfitte in altrettante partite giocate in trasferta.

Un bilancio abbastanza positivo per una neopromossa al primo approccio con la categoria e pronta essere più incisiva nella seconda fase del torneo, come hanno detto nella video intervista coach Federico Manca e i giocatori Stefano Chessa e Valentin Garello. Quest’ultimo, che è il capocannoniere del campionato e assieme a Federico Perez Da Rold è uno dei due argentini in forze alla società cagliaritana, arriva da Rosario, la città natale di Leo Messi, e non ha nascosto di seguire con interesse anche le prestazioni della nazionale al mondiale di calcio in corso in Qatar.

Il girone di ritorno degli esperini si aprirà domenica, alle 16, sul parquet di Monte Mixi, è ancora una volta il pubblico potrà essere l’asso nella manica dei granata. L’avversario di turno sarà il Ciampino, che nella gara d’esordio si era imposto sulla squadra di coach Manca per 70-68 e ora è terzo in classifica con 12 punti.

C Silver. Nella prima giornata del girone di ritorno, mentre la vice capolista Ferrini Delogu Legnami osservava un turno di riposo, il Sant’Orsola primo in classifica ha superato l’Uri con un netto 90-62. I quartesi, intanto, sono stati agganciati a quota 12 da Il Veliero Calasetta, corsaro sul campo della Manitech Elmas, sconfitta 64-72. La Sef Torres, invece, si è aggiudicata il derby col Cus Sassari per 62-78 mentre l’Olimpia è stata battuta 74-75 a Cagliari dall’Antonianum.

La prossima giornata vedrà la Torres ferma ai box e quattro gare in programma sabato. Alle 18 la “palla a due” di Uri-Elmas e Cus Sassari-Olimpia, alle 18.30 quella di Sant’Orsola-Antonianum e Calasetta-Ferrini.

