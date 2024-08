Un'altra conferma in casa Esperia Cagliari. Per il prossimo torneo di B Interregionale, la società granata punterà ancora sull'estro di Riccardo Picciau, ala classe '97 che in granata ha vissuto le due promozioni dalla C regionale e dalla C Gold.

Cresciuto nel vivaio della Scuola Basket Cagliari, Picciau ha esordito in B nazionale giovanissimo nella stagione 2017/18 con la canotta della Fotodinamico Cagliari. Dopo qualche esperienza fuori dall'Isola, è tornato in casa Pirates per affrontare la C Silver 2020/21. Poi il fortunato percorso esperino sotto la guida di coach Federico Manca.

Nell'ultimo campionato di B Interregionale, l'ala cagliaritana ha fatto registrare 7,4 punti di media in 27 gare con un seson high di 18 nel match contro Teramo.

© Riproduzione riservata