Incontro a Roma fra il presidente della Lega B, il sardo Mauro Balata, e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Al centro dell'appuntamento la recente introduzione dello sport all'interno della Costituzione, con la Repubblica Italiana che Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. La Lega B ribadisce come questi valori, ora a pieno titolo parte della Costituzione, li abbia sempre fortemente sostenuti e promossi, facendosene portatrice ovunque sia utile rappresentare l'importanza dello sport a livello sociale ed educativo.

«La B in difesa del Calcio Italiano e dei valori del Belpaese: da sempre per sempre», il claim utilizzato in occasione dell'incontro.

© Riproduzione riservata