Dopo la doppietta rifilata al Verona lo scorso weekend, quando i veneti si sono arresi a Iglesias per 14-12 e 12-1 al 7º inning per “manifesta superiorità”, il Cagliari Baseball prosegue in trasferta il proprio cammino nel girone D della Poule Salvezza della Serie A. I cagliaritani, primi con 13 vittorie e una sconfitta, hanno lasciato il vuoto alle proprie spalle, basti pensare che domani, dalle 10.30, affronteranno la 3ª in classifica, che ha però un bottino di 7 vittorie in 14 gare. Si tratta del Settimo Torinese, reduce dal doppio successo sulla vice capolista Padova, che domani ospiterà il doppio incontro coi ragazzi di Walter Angioi del “Valter Aluffi”.

In serie B la Catalana, reduce dal pareggio ad Avigliana (6-10 e 9-3), sarà di scena ad Alghero contro la capolista Codogno. Primo match alle 15.30 di domani, secondo alle 10.30 di domenica.

SOFTBALL - Sabato torinese per la Supramonte, che dalle 17 sarà di scena sul campo dell’Avigliana Rebels. Le orgolesi, che lo scorso weekend hanno pareggiato in casa col Collecchio (3-8 e 9-1 al 5º inning), sono penultime nel girone A con 4 vittorie e 20 sconfitte.

GIOVANILI - L’iglesiente Edoardo Angioni, unico sardo convocato nella nazionale U12 di baseball, ha chiuso l’Europeo di categoria giocato a Vienna con un quarto posto dopo la sconfitta per 12-5 subita per mano dell’Olanda nella finalina per il bronzo. Per il seconda base di Cagliari e Shardana Iglesias, è già alle porte un altro impegno internazionale, il Mondiale U12 di Tainin (Taiwan), in programma dal 29 luglio al 7 agosto. Prima, però, gli azzurrini si ritroveranno a Nettuno, per un ultimo raduno in vista della competizione iridata, dal 18 al 23 luglio.

Intanto un’altra iglesiente della Shardana, Emma Obino, ha giocato e vinto con la nazionale U13 di softball il torneo Summer Days 2022 disputato a Ronchi dei Legionari e ha già ricevuto la convocazione azzurra in vista del prestigioso Emryt 2022, trofeo internazionale che l’Italia giocherà a Collecchio dal 9-13 agosto.

Intanto, da ieri a domenica 17, la squadra Shardana sarà impegnata a Saronno nel 7º Torneo Internazionale Giancarlo Bianchi riservato alle U16 di softball.

