A quattro giornate dalla fine dei giochi, tutte le squadre sarde, impegnate nel campionato di Serie D (girone G), sono ancora in lotta per conseguire i propri obiettivi. Nel turno infrasettimanale, giocato ieri, hanno raccolto complessivamente un bottino di sette punti su dodici. Tre punti in cascina fondamentali per l’Arzachena che, dopo un lungo inseguimento, ha agganciato la quinta posizione che condivide con Lupa Frascati e Palmese, per una volata playoff che sembrava impossibile. La vittoria con l’Angri ha, invece, permesso di raggiungere la piazza che conta. Ora bisogna mantenerla.

Altri tre punti per l’Atletico Uri che si è nuovamente portato fuori dalla zona playout. Ora i punti di vantaggio dalla linea rossa sono tre. Basteranno probabilmente quattro punti per conservare la categoria. I giallorossi hanno raggiunto a quota 36 la Costa Orientale Sarda che nelle ultime due giornate ha affrontato le prime due della classe senza riuscire a racimolare punti. C’è da dire che gli uomini di Francesco Loi hanno lottato alla pari e probabilmente avrebbero meritato almeno un punticino. La squadra è in salute e c’è gran fiducia per il finale.

Buon punto lontano da casa per l’Ilvamaddalena, ottenuto contro la Lupa Frascati. La squadra di Aldo Gardini è quintultima in compagnia dell’Angri. La zona salvezza è distante due punti. Per i biancocelesti si è trattato del secondo risultato utile consecutivo. Il periodo buio sempre un vecchio ricordo.

Il torneo riprende il 16 aprile. In programma Aprilia-Arzachena, Cos-Lupa Frascati, Ilva-Pomezia e Angri-Atletico Uri.

