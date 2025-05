Si ferma agli ottavi la corsa del Cagliari Femminile ai playoff della Serie A di calcio a 5. Le ragazze rossoblù, allenate da Moreno Giorgi, escono sconfitte con un complessivo 9-4 dalla doppia sfida col Pescara, senza riuscire ad allungare la serie a gara 3: dopo il 2-4 di domenica scorsa al PalaConi è arrivata la sconfitta per 5-2 questo pomeriggio in trasferta.

Quattro gol per le padrone di casa nel primo tempo: Belli fa doppietta, in mezzo il raddoppio di Taty e quindi il poker di Dal'maz. A inizio ripresa accorcia le distanze Virdis, poi fa autogol Coppari su tiro di Vecchione ma si riscatta con la rete del definitivo 5-2.

Sempre nel pomeriggio, grande vittoria della Leonardo per 9-1 a Pomezia contro la Roma C5 nell'andata dei playout di Serie A2 Élite. I cagliaritani martedì alle 15 avranno il ritorno in casa per chiudere i conti nella corsa salvezza.

