L’inseguimento della Ferrini continua. La Tevere Roma, capolista della serie A Élite maschile, ha due punti di vantaggio ed è attesa da un insidioso derby con la Lazio, match più atteso della terzultima giornata. La squadra di Zuddas gioca in trasferta, a Castello d’Agogna contro la Bonomi, penultima e in cerca di punti salvezza. Non che il compito della Ferrini sia agevole, ma quella di stasera è una partita dove non si possono lasciare punti per strada.

Ne ha lasciati tanti, l’Amsicora, nel suo cammino, ora occupa un’anonima quinta posizione. Oggi al “Maxia” derby con il Cus Cagliari, già matematicamente retrocesso in A1 ma che intende affrontare con dignità le ultime partite. L’Amsicora tenta ancora un avvicinamento a posizioni più abituali.

Serie A Élite femminile

Primo match point scudetto per l’Amsicora. Se a Ponte Vittorio (ore 12) batte l’HP Milano e la Lazio non vince il derby con la Capitolina la festa può iniziare. Il turno di riposo del Cus Torino, secondo a -4 rende tutto più semplice, ma prima c’è da battere Milano, squadra in buone condizioni, e poi c’è da attendere il risultato della Lazio che gioca tre ore dopo.

Stato d’ansia anche per la Ferrini ma per motivi opposti. Penultima in classifica deve fare la corsa salvezza sulla Lorenzoni, che una serie di risultati negativi l’ha fatta precipitare nella zona rossa. Oggi a Brà lo scontro diretto, la Ferrini deve vincere per tenere accese le speranze.

Serie A1 maschile

Ultima giornata, nel girone B HT Sardegna e Juvenilia Uras concludono una stagione in chiaroscuro, dominata dal Butterfly Roma, prima a punteggio pieno. L’HT Sardegna gioca a Potenza Picena e accarezza l’idea di chiudere al secondo posto. La Juvenilia, salva con un turno di anticipo, chiude ospitando l’HC Roma, ormai retrocesso.

