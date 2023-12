Dopo essere rientrata nel giro della Coppa Italia grazie a un tris di vittorie, la Dinamo Women si prepara a ricevere al PalaSerradimigni la Virtus Bologna, vice capolista della serie A femminile.

La formazione emiliana ha vinto 7 gare e perso solo contro Venezia e San Martino di Lupari. Il coach Antonello Restivo presenta la partita: “E' sempre bello giocare contro squadre così competitive, speriamo venga tanta gente e speriamo pure che gli arbitri non condizionino la gara come accaduto in passato”.

Il morale della squadra sassarese è alto dopo aver ottenuto il pass alla seconda fase dell'Eurocup femminile. La Dinamo Women sta lavorando per crescere come collettivo e come individualità, col recupero (più mentale che fisico) dell'americana Hollingshead: “La chiave è la fiducia nei nostri mezzi. Hollingshead è molto condizionata dal tiro da tre, ma le compagne le hanno fatto arrivare ugualmente la palla, lei può aprire il campo e servire bene i tagli, ma soprattutto se alza l’intensità difensiva riesce ad essere in attacco più fluida e concentrarsi meno sul tiro da tre”.

