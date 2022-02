Domani si giocano i recuperi del campionato di Eccellenza. Quattro le gare in programma con inizio alle 15: Bosa-Ilva., Villacidrese-Castiadas, Nuorese-Taloro e Guspini-Idolo.

Gare di cartello. Tutte gare importanti per la salvezza e per il primato. Con una vittoria Ilva e Taloro supereranno la Ferrini in vetta alla classifica: Il Guspini si gioca la salvezza contro l'Idolo come il Castidas a Villacidro. La squadra del Sarrabus attraversa un momento davvero difficile con una difesa che subisce gol a catinelle e con un attacco che non segna. A Villacidro è attesa da un compito davvero difficile. Cercano il successo sia l'Ilva che il Taloro. Ma a Bosa e Nuoro non sarà davvero facile con i padroni di casa che non sono disposti a fare sconti.

