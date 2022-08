Fra retrocesse, promosse e ripescate dopo anni di oblio, ai nastri di partenza si presentano in otto e cercheranno di risollevare le sorti del calcio sulcitano e iglesiente che ha vissuto una stagione di gioie e di dolori. In Eccellenza gioie per la Monteponi Iglesias, affidata ad Alessandro Cuccu, neo promossa dopo aver stravinto il campionato di Promozione; e attesa di riscatto per il Carbonia (lo guida Diego Mingioni) dopo aver disceso uno scalino dalla serie D calcata per due anni. In Promozione attenzione massima alla Verde Isola di Carloforte, capace la scorsa stagione di sbancare il torneo di Prima Categoria e in competizione per tentare subito il salto in Eccellenza alla guida di Pasquale Lazzaro. In Promozione della pattuglia del sud ovest sardo fa parte anche il Villamassargia affidata a Marco Corona e il Cortoghiana con la riconferma di Fabio Piras in panchina. Colpi di scena in Prima categoria: riecco dopo sei anni il Masainas, cuore profondo del Sulcis, ripescato in concomitanza con la rinuncia di Atletico Narcao (era retrocesso) e Atletico Villaperuccio: a condurre i sulcitani, capaci di una campagna acquisti poderosa come ad esempio Claudio Cogotti, ci sarà Marco Farci. In Prima la concorrenza si farà dura con l’Antiochense allenata da Cristian Serra e che non nasconde le velleità di Promozione, e la retrocessa Fermassenti la cui direzione tecnica è stata assegnata Walter Poncellini.

