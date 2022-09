L’obiettivo era quello di arrivare tra le prime sei e, per pochissimo, non sono riuscite nell’intento. Le Allieve della Ichnos Sassari hanno colto il settimo posto alle finali nazionali dei Cds gruppo Tirreno Under 18, andate in scena sabato e domenica scorsa allo stadio Orlando Campolmi di Abbadia San Salvatore, realizzando interessanti prestazioni individuali che hanno contribuito alla buona riuscita della spedizione. Per gli uomini undicesimo posto con 39,50 punti.

Tante le atlete che si sono messe in mostra: su tutte Emma Manconi che, al primo anno di categoria, ha dominato i 100 e i 200, nonostante un clima da tregenda con pioggia e vento freddo, imponendosi in 12’’86 e 26’’39. Sui 200, oltre alla vittoria, ha fatto registrare anche la sua seconda prestazione personale della stagione. Bene anche la mezzofondista veloce Maria Paola Sotgiu che, dopo il primo posto sui 400, ha colto il secondo posto sul doppio giro di pista in 2’19’’93 alle spalle di Maddalena Artesi (Cus Genova) che ha vinto con il tempo di 2’18’’82. Buoni piazzamenti anche per Rachele Onesti, quarta nel getto del peso con la misura di 9,86, e per Chiara Cappai quinta nel giavellotto con 23,40.

“Sono state due giornate intense e possiamo ritenerci molto soddisfatti’’, il commento del direttore tecnico della Ichnos Poolo Reni. “Trai i ragazzi questa partecipazione ai Cds è servita a fare esperienza mentre con le ragazze abbiamo migliorato il decimo posto dell’anno scorso. Con un pizzico di fortuna in più, e la presenza della nostra lunghista Camilla Pirisi assente per motivi di studio, anche un piazzamento tra le prime tre era fattibile. Ora resettiamo e guardiamo fiduciosi al 2023’’.

