Mezzo piede in Eccellenza. Il Latte Dolce incassa il gol di Gaeta al 90' e perde 3-2 col Cassino restando all'ultimo posto a -1 dal Lanusei che però domenica gioca contro il Monterotondo.

La doccia fredda. Un'autentica mazzata quella subita al “Vanni Sanna” dalla squadra sassarese che aveva rimesso in piedi bene una partita nata in salita dopo appena 3' a causa del rigore provocato da Pireddu (fallo su Bellante) e trasformato da Manoni. Cinque minuti dopo il Latte Dolce ha pareggiato, sempre dal dischetto, con Cabeccia, per il fallo procurato da Saba.

La gara. La squadra di Giorico è andata persino in vantaggio al 25', con Cannas che ha ribadito in rete la respinta del portiere su incornata di Bartulovic. Al 39' però il pareggio di Bernardini che riprende la respinta del palo sulla prima conclusione. Nella ripresa meno occasioni. Sfortunato il Latte Dolce al 68' quando su un traversone Gianni da posizione defilata calcia al volo ma la palla viene respinta dal palo destro. All'85' il neoentrato Zecchinato spreca un invitante traversone da destra colpendo male la palla anziché lasciarla sfilare per Grassi. All'89' grande parata di Carboni su Cavaliere, ma al 90' nulla può sull'incornata di Gaeta lasciato solo dai difensori sassaresi.

Atletico Uri. Il colpaccio consente al Cassino di staccare l'Atletico Uri, che ha pareggiato tra le mura amiche contro il Cynthialbalonga. Il finale di 0-0 non rivela però le diverse opportunità avute dalle due formazioni. I giallorossi di casa sono andati vicini al gol in apertura con Loru e Calaresu, poi al 22' con Demarcus e prima del riposo due volte con Piga. L'occasione più ghiotta per la formazione di Paba in apertura di secondo tempo con l'incornata di Jah respinta dalla traversa. L'Atletico Uri resta quindi in zona playout.

