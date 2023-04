Erano dall'inizio le grandi favorite per la vittoria dell'Eccellenza e adesso, a 90' dalla fine, il duello durato tutta la stagione non ha ancora trovato la squadra promossa. Ieri nessun verdetto: il Latte Dolce ha battuto 3-0 l'Ossese restando a +2 sul Budoni, 1-0 con la Ferrini. Il destino in mano è a Sassari: vincendo all'ultima a San Teodoro (o con lo stesso risultato dei rivali diretti, o pareggiando con sconfitta dei galluresi) sarebbe Serie D a un anno dalla retrocessione, di contro gli uomini di Raffaele Cerbone possono festeggiare domenica prossima solo con vittoria a Villacidro e contemporaneo KO biancoceleste. Il pari in San Teodoro-Latte Dolce e il successo ospite in Villacidrese-Budoni porterebbe invece allo spareggio in campo neutro.

Corsa continua. Fin dalle prime battute Budoni e Latte Dolce si sono staccate dal resto del gruppo. I galluresi hanno dato lo strappo iniziale, sette vittorie consecutive prima di avere il riposo e perdere 4-0 lo scontro diretto al rientro in campo. Da lì alla sesta di ritorno il Latte Dolce è sempre rimasto in testa, o da solo o a pari punti con la rivale, fino al proprio secondo turno di riposo che ha portato al sorpasso del Budoni (+2), cancellato la settimana dopo quando a fermarsi sono stati i galluresi e i biancocelesti hanno battuto la Ferrini 3-0. Il sabato seguente (11 febbraio) lo scontro diretto vinto 2-1 dal Budoni, tra forti polemiche per due gol annullati al Latte Dolce (uno clamorosamente regolare, l'altro con molti dubbi che lo fosse altrettanto) e le espulsioni per proteste di Alessandro Celin e Kaio Piassi, due dei big dell'attacco fermati da lunga squalifica. Nonostante il controsorpasso e le sanzioni da lì i sassaresi si sono compattati: otto vittorie (sette di fila) e un pari, superando domenica scorsa il Budoni fermato 3-3 a Lanusei.

Epilogo. Dovesse esserci lo spareggio data probabile il 29 o 30 aprile: il weekend del 22-23 la Rappresentativa Sardegna sarà impegnata al Torneo delle Regioni. In ogni caso niente playoff regionali per eccesso di distacco con la terza: chi non è promosso fra Budoni e Latte Dolce va direttamente alla fase nazionale. Semifinali il 28 maggio e 4 giugno contro una dal Girone A del Lazio, finali che danno un ulteriore posto in Serie D l'11 e 18 giugno con avversario da Toscana B o Umbria.

© Riproduzione riservata