Come sabato il Latte Dolce è costretto anche nel recupero infrasettimanale contro l'Afragolese a stringere i denti e giocare con tanti fuori quota vista l'assenza a centrocampo di Gianni e sulla fascia di Marcangeli. Si gioca domani a Cardito, Comune napoletano a neppure 4 chilometri da Afragola, con inizio alle 14.30.

Parla Carboni. Il portiere Werther Carboni spiega: “Non è semplice ripartire dopo le due sconfitte contro Vis Artena e Aprile, bisogna ritrovare l'entusiasmo. Certo, senza elementi come Cabeccia, Gianni e Marcangeli una squadra giovane come la nostra può andare incontro a difficoltà, ma nelle due sconfitte la prestazione valeva almeno il pareggio quindi dobbiamo avere la testa giusta e stare attenti, perché è chiaro che in questo campionato ogni errore lo paghi”.

L'Afragolese è la quarta forza del girone, se vince scavalca la Torres. La formazione campana ha perso solo contro l'Aprilia, col minimo scarto, mentre ha battuto nettamente Vis Artena, Carbonia, Gladiator e Monterotondo.

Attenzione alla coppia Longo-Celiento che ha firmato finora 9 reti sulle 12 totali.

© Riproduzione riservata