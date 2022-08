Domenica si gioca. La stagione 2022/23, per l'Atletico Uri inizierà ufficialmente domenica, alle 17, quando ospiterà l'Ilvamaddalena sul sintetico del Ninetto Martinez per il match di Coppa Italia. Rosa giallorossa decisamente modificata: salutano il portiere Salvatore Pittalis, i difensori Federico Campus, Simone Cardone, Gavino Olmetto e Alessandro Pinna, i centrocampisti Luca Carboni, Davide Incerti e Davide Tedesco, gli attaccanti Hernan Altolaguirre e Simone Calaresu. Arrivano in maglia giallorossa i difensori Andrea Fusco (classe 2004 dal Latte Dolce), e Ivan Moran (argentino del 1992, ex Muravera), l'esterno Filippo Ghiani (2004, dal Monastir) e gli attaccanti Alessandro Aloia (1996, ex Carbonia), Alessandro Masia (1995) e Matteo Vinci (2001, dalla Nuorese)

“Abbiamo terminato le prime due settimane di preparazione e posso dire di essere soddisfatto del lavoro fatto dalla squadra che, nonostante sia un gruppo molto giovane sta dimostrando grande disponibilità e questo mi rende molto fiducioso per la stagione”, dichiara il tecnico giallorosso Massimiliano Paba, che guarda al primo impegno: “Questa settimana abbiamo la prima partita ufficiale, l'esordio in Coppa Italia contro l'Ilva, a Uri. Siamo fiduciosi, ma soprattutto curiosi di vedere all'opera questi ragazzi nell'esordio stagionale”.

© Riproduzione riservata