“Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, perché hanno dato il 100%”. Inizia così il commento di Massimiliano Paba, allenatore dell'Atletico Uri, dopo lo 0-3 subito per mano della Torres. “La Torres è una squadra molto forte, ha vinto con merito, perché ha valori molto superiori ai nostri. Magari il risultato è un po' pesante, perché non ci stava il 3-0”, prosegue il tecnico, “abbiamo fatto molto bene il primo tempo. Peccato per lo svantaggio allo scadere del primo tempo. Magari andare al riposo sullo 0-0 ci avrebbe agevolato anche l'approccio al secondo tempo. Ma non ho niente da recriminare o da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo dato quello che potevamo”.

Paba guarda al futuro: “Domenica giochiamo in casa contro il Muravera, inizia il girone di ritorno. Vogliamo fare una grande partita, ci crediamo. Vogliamo ripartire, abbiamo bisogno di fare punti, come sarà per tutte le partite del girone di ritorno. Vogliamo conquistare questa salvezza e non molleremo un centimetro partita dopo partita”.

