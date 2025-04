La precaria situazione di classifica, con la squadra precipitata quasi al fondo, ha indotto stasera l’Atletico di Cortoghiana (girone B della Prima categoria) a sollevare dall’incarico l’allenatore Bruno Carrus. Al suo posto, nelle restanti giornate di campionato, guiderà la formazione mineraria l’allenatore dei Giovanissimi, Giampiero Ibba.

Sarà coadiuvato come vice dal giocatore allenatore Marco Landis. La dirigenza ha ringraziato sinceramente Carrus per il lavoro svolto sinora ma ha deciso di dare la scossa alla squadra che, nelle ultime settimane, ha perso mordente sino a precipitare quasi al baratro della Seconda categoria. Ma nulla è perduto e lo spirito dell’Atletico è quello di risalire la china almeno sino alla zona spareggi. L’Atletico di Cortoghiana due anni fa disputava il campionato di Promozione. L’anno scorso il club si era salvato all’ultima giornata. In questa stagione la partenza era stata invece abbastanza discreta.

