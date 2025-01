Riprende a pieno regime il torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud, Assemini vince il big match di giornata e rimane ben salda in vetta alla classifica. Al Nord, il CMB Porto Torres porta a casa la decima vittoria stagionale in altrettante gare disputate.

Sud. La capolista si impone contro Sinnai per 80-76. Partita equilibrata, tra due squadre che non sfigurerebbero anche nella categoria superiore. Ospiti avanti all’intervallo (39-42 al 20’), ma i padroni di casa ribaltano la situazione nella seconda parte, grazie anche ai 28 punti firmati da Solinas. In seconda posizione si affaccia il Cus Cagliari, reduce dalla bella vittoria esterna sul campo de La Casa del Sorriso Su Planu (61-74). Folto il gruppo in terza posizione. Sinnai e Poetto (rinviata la sfida contro Elmas) vengono raggiunte da Carloforte e Azzurra. I primi vincono a Marrubiu per 63-84, grazie anche ai 29 punti firmati da Baghino, mentre gli oristanesi espugnano Gonnosfanadiga (56-71 il finale). Tra i successi esterni di giornata anche quello del Jolly Dolianova sul parquet del Genneruxi (39-56). Nel quintetto allenato da Danilo Magiera il migliore è Murru, con 19 punti. Chiude il quadro delle gare la netta vittoria di Serramanna, contro il San Salvatore, per 87-61 (tra i padroni di casa da segnalare i 23 punti di Pintus). In programma oggi, invece, alle 21, la sfida tra Beta e Condor Monserrato.

Nord. Un travolgente CMB Porto Torres batte la Nova Pallacanestro La Maddalena per 93-62. Nelle fila della capolista ottima la prestazione di Cau, autore di 34 punti. Non si fa attendere la reazione della New Basket Ploaghe, seconda in classifica, che vince in trasferta, sul campo del Macomer 2.0, per 51-90. Ospiti che allungano con decisione nel corso del secondo quarto (24-55 al 20’) e gestiscono l’incontro fino alla sirena finale. Top scorer della New Basket è Melis, con 17 punti. Vittoria anche per la Masters Sassari (che ha in Cesaraccio il migliore con 19 punti) contro la Virtus Olbia, per 71-68. Si impone nettamente la Pallacanestro Nuoro, contro la Demones Ozieri, per 107-55. Tra i nuoresi spicca la prestazione di Seddone, con 19 punti. Infine, successo della Innovyou Sennori contro la S. Elene per 82-43. Gli ospiti si devono accontentare del miglior realizzatore della gara, Pira con 19 punti.

© Riproduzione riservata