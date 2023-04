Con un gol dell’ex Sampdoria Lika in pieno recupera l’Arzachena espugna (1-2) il campo del Portici e continua a sperare nei playoff. Nel primo tempo, all’11’ l’Arzachena passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Pinna, Sartor insacca di testa. Al 34’ Gibilterra, dopo uno slalom sui difensori di casa, calcia di poco alto. In avvio di ripresa i padroni di casa pareggio con un rigore trasformato da Di Gennaro. Al 47’ traversone di Bonacquisti e deviazione vincente di Lika.

Sarà un rientro a casa mani vuote invece per la Costa Orientale Sarda sconfitta (2-1) dalla capolista Sorrento. Primo tempo difficile per i gialloblù con protagonista Maurizio Floris che evita il peggio. Nella ripresa molto meglio la squadra di Loi, che va anche vicina al pareggio. Nella prima frazione, al 24’ campani avanti con Scala che ribadisce in rete su respinta di Maurizio Floris su una propria prima conclusione. Subito in avvio di ripresa il raddoppio di Erradi ancora su una respinta di Floris dopo un tiro ravvicinato di Petito. La Cos non si scoraggia e al 10’ accorcia le distanze con un eurogol di Ladu da 25 metri circa. Nel finale Nurchi e compagni chiudono all'attacco ma il risultato non cambia.

