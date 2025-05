Il grande giorno è arrivato. Il Cus Cagliari, dopo aver vinto il girone sardo del torneo di Serie B Femminile di basket, scenderà oggi in campo per iniziare la corsa verso Serie A/2. Categoria che manca dalla stagione 2022/2023. Si parte con la gara di andata della semifinale playoff, in programma sul parquet di Pontevico, in provincia di Brescia.

In campo. Palla a due stasera, dunque, a partire dalle 20.30, con il Pontevico che avrà la possibilità di approcciare la serie tra le mura di casa. Le universitarie tornano in campo dopo poco meno di 3 settimane di stop dalle gare ufficiali. Gara 2 di finale regionale per il titolo sardo di B regionale contro la Mercede Alghero, infatti, si è disputata lo scorso 4 maggio. Una parte conclusiva della stagione nel quale il quintetto allenato da Federico Xaxa ha mostrato grandi progressi (con 18 vittorie di fila).

«Arriviamo a questa sfida con una crescita esponenziale in termini di gioco, ma soprattutto di personalità e fiducia nei nostri mezzi - conferma coach Xaxa - Arriviamo dopo un lungo periodo di allenamenti senza partite che ci ha permesso di migliorare su alcune situazioni che dobbiamo rimettere in un ritmo partita. Le ragazze sono pronte e determinate a dare il massimo in queste due partite per arrivare in finale».

La serie. Passa chi vincerà entrambe le gare o, in caso di 1-1 nel doppio confronto avrà la miglior differenza canestri al termine delle due sfide. Pontevico arriva dalla vittoria del girone lombardo. «Sono una squadra attrezzata per questo genere di partite – prosegue Xaxa - e con due giocatrici in grado di fare la differenza, Kotnis e De Cristoforo, arrivano alla semifinale per il secondo anno consecutivo. Di una cosa sono certo che le ragazze in queste due partite non molleranno mai». Chi passa il turno andrà poi ad incrociare, in finale, la vincente della doppia sfida tra Chemco 1974 Puianello e Domus Mulieris Viterbo.

© Riproduzione riservata