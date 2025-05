Approvazione del bilancio della stagione 2023/24 e budget per il prossimo campionato di Serie D: sono questi gli argomenti sui quali è concentrata l’Olbia in queste ore. Poi, c’è la scelta del nuovo allenatore, ma su questo fronte il club si sarebbe portato avanti individuando due o tre figure per il post Ze Maria, e tra queste l’opzione di un ritorno dell’argentino Lucas Gatti resta viva: attese novità nei prossimi giorni.

Il bilancio, per il quale il club ha ottenuto due deroghe rispetto alla scadenza di dicembre, è cruciale anche in ottica iscrizione, che andrà formalizzata entro la seconda settimana di luglio; il budget per programmare la stagione, a partire dal mercato e dalla costruzione della squadra che affronterà il campionato con ambizioni maggiori di una salvezza tranquilla. E la guida tecnica per il salto di qualità in cui tutti sperano, a partire dai tifosi, che dopo l’ultima travagliata annata vorrebbero vedere l’Olbia lottare per il ritorno tra i professionisti.

A proposito del prossimo campionato, se le formazioni sarde dovessero essere le tre aventi diritto, ovvero le “sopravvissute” Olbia e Latte Dolce e il neo promosso Budoni, non è escluso un trasferimento in uno dei gironi del Nord. Molto dipenderà dai destini del Monastir, impegnato nei playoff di Eccellenza, e della Costa orientale Sarda, intenzionata a chiedere il ripescaggio dopo la retrocessione ai playout.

© Riproduzione riservata