A caccia di una nuova impresa. La Confelici Cagliari vola nelle Marche, dove domenica (palla a due alle 19) sarà chiamata ad affrontare la Vigor Matelica in Gara 1 della semifinale playoff di B Interregionale.

Come in occasione del quarto di finale con la Carver, vinto in rimonta alla "bella", i rossoblù di Federico Manca non partono col favore del pronostico. L'Halley Informatica, infatti, ha trionfato nella Poule Gold, chiudendo davanti a tutti con 8 vittorie in 12 match. La squadra di coach Trullo (ex tecnico di Roma, Scafati e Brindisi tra le altre), è costruita per il salto in B Nazionale, e può contare su elementi di categoria superiore come Dieng, Zanzottera e Morgillo. Ma per avere la meglio del Bramante Pesaro (testa di serie numero 8 del tabellone playoff) ha ugualmente avuto bisogno di Gara 3.

L'Esperia, dal canto suo, non si presenta in condizioni ideali dal punto di vista atletico, visti i tanti acciacchi dell'ultimo periodo. Il morale, in compenso, è alle stelle grazie al successo contro l'ex bestia nera Carver.

Gli esperini, inoltre, hanno già espugnato il palasport di Castelraimondo lo scorso 27 aprile, nell'ultimo turno prima dei playoff: 97-83 al termine di un match quasi sempre dominato grazie alla straordinaria vena offensiva di Giordano (23 punti). Il contributo dell'argentino, come al solito, sarà determinante, così come l'impatto dei "locals", sempre più decisivi. A cominciare da Daniele Locci: «Ci aspettiamo una gara molto impegnativa da un punto di vista fisico e mentale», afferma l'ala della Confelici, «loro sono arrivati primi nella Poule Gold e hanno dimostrato per tutta la stagione di essere una squadra ben strutturata e ben allenata, costruita per puntare alla promozione. Per questo sarà fondamentale approcciare la partita con la giusta intensità sin dal primo possesso, limitare i loro migliori realizzatori Zanzoterra e Dieng e restare concentrati per tutti i 40 minuti».

