Domani in Piazza Risorgimento ad Arzachena, per la presentazione ufficiale, l’Arzachena arriverà forte di un entusiasmo moltiplicato dall’avvio di stagione, caratterizzato dal passaggio del turno in Coppa Italia e dalla vittoria conquistata alla prima giornata del campionato di Promozione contro lo Stintino.

Il 2-0 maturato domenica al “Biagio Pirina”, tra il 5’ e il 14’ della ripresa, porta la firma di Samuele Greggio ed Edoardo Donati, arzachenesi doc, ciò che impreziosisce il successo colto dagli smeraldini davanti al proprio pubblico, confermando la bontà – tra le altre cose – della linea tracciata dalla società, dettata dal presidente Pasquale Cossu e sposata in pieno dal direttore Antonello Zucchi e dall’allenatore Mauro Ottaviani, ma anche dai giocatori, che mai come quest’anno si sentono al centro del progetto.

“Il presidente e il direttore sono stati chiari, qui c’è un progetto serio e siamo convinti che col tempo, con i giovani, con il settore giovanile e con dei perni possiamo fare delle belle cose”, interviene Donati attraverso i canali ufficiali del club. Sulla partita l’esterno classe 2002, ex Tempio, si è espresso così: “Il primo tempo è stato complicato, sia per le alte temperature che per il campo pesante: abbiamo avuto un paio di occasioni da concretizzare ma l’importante era ripartire forte nella ripresa, segnare e chiuderla subito col secondo gol”. Il suo. “In ogni reparto la squadra deve essere solida e convinta di quello che sta facendo, chi entra – aggiunge Donati – deve dare il 100 per cento perché può fare gol e assist come Samuele contro lo Stintino”.

Domani in Piazza Risorgimento, a partire dalle 17.30, la squadra di presenterà dunque al suo pubblico. Poi, testa alla trasferta sul campo del Thiesi, reduce dal 2-2 col Coghinas.

