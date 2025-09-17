L'Arzachena si gode i primi successi e pensa al ThiesiTutto pronto per la presentazione ufficiale
Domani in Piazza Risorgimento ad Arzachena, per la presentazione ufficiale, l’Arzachena arriverà forte di un entusiasmo moltiplicato dall’avvio di stagione, caratterizzato dal passaggio del turno in Coppa Italia e dalla vittoria conquistata alla prima giornata del campionato di Promozione contro lo Stintino.
Il 2-0 maturato domenica al “Biagio Pirina”, tra il 5’ e il 14’ della ripresa, porta la firma di Samuele Greggio ed Edoardo Donati, arzachenesi doc, ciò che impreziosisce il successo colto dagli smeraldini davanti al proprio pubblico, confermando la bontà – tra le altre cose – della linea tracciata dalla società, dettata dal presidente Pasquale Cossu e sposata in pieno dal direttore Antonello Zucchi e dall’allenatore Mauro Ottaviani, ma anche dai giocatori, che mai come quest’anno si sentono al centro del progetto.
“Il presidente e il direttore sono stati chiari, qui c’è un progetto serio e siamo convinti che col tempo, con i giovani, con il settore giovanile e con dei perni possiamo fare delle belle cose”, interviene Donati attraverso i canali ufficiali del club. Sulla partita l’esterno classe 2002, ex Tempio, si è espresso così: “Il primo tempo è stato complicato, sia per le alte temperature che per il campo pesante: abbiamo avuto un paio di occasioni da concretizzare ma l’importante era ripartire forte nella ripresa, segnare e chiuderla subito col secondo gol”. Il suo. “In ogni reparto la squadra deve essere solida e convinta di quello che sta facendo, chi entra – aggiunge Donati – deve dare il 100 per cento perché può fare gol e assist come Samuele contro lo Stintino”.
Domani in Piazza Risorgimento, a partire dalle 17.30, la squadra di presenterà dunque al suo pubblico. Poi, testa alla trasferta sul campo del Thiesi, reduce dal 2-2 col Coghinas.