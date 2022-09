L’Arzachena batte (2-1) la Cos all’esordio in D. Pari (1-1) tra Atletico Uri e Ilvamaddalena.

L’Arzachena pur con l’uomo in meno supera la Cos Sarrabus Ogliastra. Nel primo tempo gli ospiti pericolosi in più circostanze ma non cinici. Negli ultimi 5’ viene fuori l’Arzachena, insidiosa con Sartor e Pinna. Nella ripresa dopo un gol fallito clamorosamente da Demontis, all’11’ passa l’Arzachena: Dicorato lancia Loi sulla sinistra, l’ex di turno si porta la palla sul destro e crossa, Sartor sul secondo palo fa sponda di testa per Nino Pinna, altro ex, che deve soltanto spingere la palla nel sacco. Al 15’ Bonu stende Mancosu lanciato rete. Il direttore di gare lo espelle per fallo da ultimo uomo. Al 19’ sugli sviluppi di un angolo, Moi calcia al volo in diagonale dall’interno dell’area trafiggendo Ruzittu alla sua destra. Nonostante l’inferiorità numerica l’Arzachena al 29’ si riporta avanti: cross di Nicolò Manca dalla sinistra, Sartor prende posizione in mezzo all’area e insacca di testa.

L’altro derby del Ninetto Martinez tra Uri e Ilva termina uno a uno. Padroni di casa vanti al 36’ con Masia su rigore assegnato per un atterramento di Dombrovoschi su Demarcus. Nella ripresa il pareggio dell’Ilvamaddalena al 29’ con Cacheiro su lancio di Chiappetta. Nel recupero Aloia colpisce il palo.

