Da Arbus Calcio ad Arbus Costa Verde. Cambio di denominazione per la società, che inaugura un nuovo progetto con diverse novità dopo la retrocessione dall'Eccellenza alla Promozione. Per la panchina c'è un nome che in granata ha ottenuto tanti successi: Nicola Agus, che ha avuto diverse esperienze ad Arbus fra cui soprattutto la stagione 2017-2018, quando vinse il Girone A di Promozione riportando la squadra nel massimo campionato regionale, categoria mantenuta fino alla passata stagione. «Le sensazioni sono sempre importanti, mi riempiono di entusiasmo», afferma il tecnico. «Io sono uno ambizioso, che lavora tanto, e anche quest'anno dovrò farlo e mettermi a disposizione sia con i fuoriquota sia con i grandi, il mio staff e la società».

Le novità. L'Arbus Costa Verde (la denominazione vuole rappresentare il paese, richiamare il territorio e identificare le coste della zona) riparte con un nuovo direttivo, con Luca Garau nuovo presidente dopo la scomparsa a inizio aprile di Angela Bruna Mereu.

Agus, che fra i vari passaggi in granata ha anche quello dal 2012 al 2014 con salvezza in Promozione nel 2013 all'ultima giornata, ritrova come suo giocatore il difensore-centrocampista Bruno Floris che aveva avuto sia in granata sia nella scorsa stagione al Sant'Elena. Fra i confermati Lorenzo Atzori, Lorenzo Melis e Riccardo Pusceddu, mentre l'attaccante Sebastiano Galloni è andato alla Ferrini.

© Riproduzione riservata