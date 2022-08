Arriva a Ferrara, alla terza giornata, la prima sconfitta stagionale per il Cagliari, battuto 1-0 dalla Spal.

Liverani rilancia dal primo minuto Rog a centrocampo e presenta, in attacco, un tridente inedito composto da Nandez, Lapadula e Mancosu. Il Cagliari parte bene e proprio l'italo-peruviano, dopo 9', sfiora il vantaggio, ma il suo pallonetto è “stoppato” dal portiere Alfonso. La risposta della Spal al 18': La Mantia sfugge sul filo del fuorigioco ad Altare, ma non centra la porta. Al 24' ci prova Mancosu, ma il destro sfiora il palo alla destra di Alfonso.

Al 31', però, il Cagliari resta in dieci per l'espulsione di Di Pardo, a causa di un intervento scomposto su Zanellato: per lui rosso diretto. Poco dopo, al 37' la Spal passa: cross da sinistra di Zanellato, sbuca sul secondo palo La Mantia e di testa fa 1-0.

Nessun cambio a inizio ripresa. Il Cagliari, nonostante l'uomo in meno, attacca. E al 18' ha la grande occasione per il pari. Il Var richiama l'arbitro per un tocco di braccio in area di Arena: è rigore, ma Lapadula si fa ipnotizzare ancora da Alfonso, che para col piede. La Spal difende e punge in contropiede, ma anche gli estensi, al 35', restano in dieci per il secondo giallo in pochi minuti di Peda. Liverani butta dentro i vari Carboni, Luvumbo, Pavoletti e Millico. Il Cagliari ci prova fino alla fine, nel recupero entra anche Pereiro, dato in partenza in questi ultimi giorni di mercato, ma la Spal, dopo 8 minuti di recupero, si prende i tre punti e lascia ai rossoblù l'amaro del primo ko.

© Riproduzione riservata