I rinforzi sono iniziati dalla porta. Il Lanusei si è ripreso Cosimo La Gorga, 27 anni, numero uno che ha difeso i pali nell’annata in cui la squadra aveva sfiorato la Serie C. Nella passata stagione ha militato nel Budoni, in Eccellenza. Puntellati anche gli altri reparti, a cominciare dalla difesa dove sono arrivati Andrea Peana (36), dalla Nuorese, Alessandro Piroddi (24), dall’Idolo, e Nacho Prieto (28), argentino reduce dalla stagione tra le fila degli spagnoli della Ciudad Real. Dopo cinque anni, a centrocampo il Lanusei riaccoglie Federico Caredda (25), prodotto del vivaio, di ritorno dal Tortolì. In mezzo al campo Caredda troverà altri rinforzi freschi di firma: Mirco Carboni (30), ex Carbonia, Federico Usai (28), reduce dall’esperienza nel Budoni, e Gianmarco Paulis (27), dalla Villacidrese. In avanti gli uomini mercato della società ogliastrina si sono dati da fare mettendo a segno due colpi (per ora): l’argentino Marcos Mainardi, 29enne originario di Santa Fe, che l’anno scorso ha giocato in D nell’Insieme Formia, e Gennaro Valentino (24), ex Real Sant’Anastasia. Ma il processo di rinnovamento potrebbe non essere concluso qui, perché gli uomini mercato del Lanusei stanno setacciando il mercato alla ricerca di elementi con profili graditi al neo tecnico, Mario Masia, tornato a casa dopo gli anni ultimi anni da calciatore e allenatore all’Idolo.

Roberto Secci

© Riproduzione riservata