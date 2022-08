Di curiosità ce ne sono state. Il Lanusei, rinnovato dopo la retrocessione dalla Serie D, esordisce oggi in Coppa Italia. Di fronte la Nuorese, gara per alcuni componenti della squadra ogliastrina ha un sapore dolce e nostalgico. Su tutti per Mario Masia che a Nuoro ha giocato (tanto), ai tempi d’oro in cui la squadra militava in C2, diventando anche un beniamino del Quadrivio. A Lanusei, la sua Lanusei, avrebbe voluto anche Fabio Cocco (che poi ha scelto di restare nella sua Nuoro), capitano e bandiera dei barbaricini affidati a Michele Tamponi, che da queste parti ha pure allenato. L’ex tecnico del San Teodoro ha guidato il Tortolì, in anni difficili in cui il club rossoblù doveva riprendere fiato dopo la retrocessione dall’Eccellenza. Dunque per Tamponi sarà aria di derby, la sfida di oggi al Lixius dove i padroni di casa ripropongono Cosimo La Gorga in porta. Un ritorno gradito alla piazza dopo le sue precedenti esperienze in biancorossoverde. Fischio d'inizio alle 17.30, arbitra Andrea Senes di Cagliari.

