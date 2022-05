Si è assegnato ieri, a Gonnosfanadiga, il secondo titolo stagionale Msp di pallacanestro. Dopo quello Open femminile, vinto dalle ragazze del Condor Monserrato, è stata la volta della categoria Under 15. La finale, che ha visto contrapposte Primavera Gonnosfanadiga e Antonianum Quartu, rispettivamente prima e seconda della stagione regolare, è stata vinta dai quartesi con il punteggio di 43-75. In semifinale i quartesi, allenati da Romano Ruggeri, si erano imposti sull'Airone di Settimo San Pietro per 57-54. Al termine della gara, il responsabile del Settore Pallacanestro Msp, Alberto Manca, si è congratulato con le due squadre per la grande sportività e ha ringraziato la società locale per l'organizzazione e ospitalità. I tabellini della finale.

Polisportiva Primavera: Saba, Zurru 10, Dotto, Tradori, Melis M. 1, Sibiriu F. 4, Sardu 9, Melis S., Ennas 6, Canargiu, Fadda 12, Lisci, Pilloni 1. All. Masuri.

Antonianum Basket: Silla 6, Febbo 8, Curreli 4, Artizzu 7, Dessì 4, Laurenza 3, Virdis 17, Porcu 3, Pani 4, Cocco 4, Mattana 8, Lai 7, Accardi, Pirisi. All. Ruggeri.

Arbitri: Corrias e Atzeni.

Parziali: 12-16; 11-21; 13-16; 7-22.

© Riproduzione riservata