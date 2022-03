Con una settimana di ritardo rispetto alla ripresa del campionato si rivede la Ferrini, capolista del girone B della serie A1 maschile. E tanto perché i sonni non devono essere tranquilli alle sue spalle l’Amsicora ha già scatenato l’inseguimento. Per entrambe gli obiettivi sono due. Chiudere la prima fase ai primi due posti che valgono i playoff scudetto e la Top Level della prossima stagione (dove accedono le prime quattro dei due gironi).

Il programma. La Ferrini ha un compito sulla carta più semplice, domani al “Maxia” c’è l’Adige, ultimo in classifica e un punto all’attivo. Dopo la rocambolesca qualificazione in Coppa Italia la squadra cagliaritana è chiamata a dare un altro strappo. L’Amsicora ha già dimostrato tra Coppa e vittoria con Reggio Emilia di avere già oltrepassato la fase di rodaggio, ma il match di Roma con la Lazio dell’ex Luca Angius, merita attenzione. Sono appaiate al secondo posto ed arrivati a questo punto per la squadra di Tisera e Giuliani c’è l’esigenza di sgranare la classifica.

Nel girone A gioca solo la Juvenilia, in una trasferta che non si augura a nessuno, a Bra contro l’ex Koshelenko. I campioni d’Italia sono attardati dopo alcuni passi falsi durante la prima fase. Uras occupa la penultima piazza e non ci sarà lo squalificato Caboni.

Restano alla finestra Cus Cagliari, rinviato al 3 aprile il match con la Tevere, e l’HT Sardegna che riposa.

A1 femminile. Dopo il thriller di Coppa Italia e la qualificazione alla Final Four, si rivede l’Amsicora. Domenica a Roma contro il Butterfly (terzultimo) c’è solo un risultato utile per restare agganciata al drappello di testa, in una classifica ancora molto corta.

Dopo il k.o. con il Valverde la Ferrini ha un altro impegno problematico, stavolta in trasferta. La attende la capolista Torino Universitaria, che divide il primato con Argentia e Lorenzoni.

© Riproduzione riservata