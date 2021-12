L'Amatori Capoterra ha messo in cascina due vittorie casalinghe consecutive (contro Bergamo e Ivrea) e ora, dopo il turno di riposo, riparte per affrontare una delle squadre più in forma del momento, la capolista Piacenza.

“Stiamo molto bene. Le due vittorie di seguito in casa ci hanno dato grande entusiasmo, che è quello che ci fa vivere come giocatori di rugby. Se dai il massimo e riesci a vincere da un carica importante”, dichiara coach Alejandro Eschoyez.

Il proposito. “Abbiamo tanta voglia di fare la nostra partita. Sappiamo che troviamo una squadra importante, di tradizione e prima in classifica. Ma noi siamo il Rugby Capoterra e tutte le volte che siamo usciti dall'Isola siamo andati a giocarcela contro tutti e questa volta non sarà un'eccezione. Per questo, mi aspetto una partita molto combattuta. Chi farà meno errori la porterà a casa. Chi avrà un atteggiamento mentale più forte dell'altro prevarrà. Stiamo bene”, conclude il tecnico capoterrese, “stiamo facendo una buona settimana di allenamento, come abbiamo già fatto nella scorsa. Per questo, abbiamo voglia che arrivi domenica”.

