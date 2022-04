“Domenica purtroppo è andata male. Eravamo partito molto bene, con un gran primo tempo sia in difesa, sia in attacco. Nel secondo tempo siamo un po' calati, loro son venuti fuori facendoci due mete verso il finale, ci hanno raggiunto e superato purtroppo”. Il giocatore-allenatore dell'Amatori Rugby Alghero Giovanni Marchetto commenta così la sconfitta casalinga contro Promotica I Centurioni, subita a Maria Pia per 15-26.

L’amara sconfitta. Una sconfitta arrivata dopo un 15-0 che aveva fatto ben sperare per gli algheresi, frutto di due mete di Guglielmo Delrio, di una trasformazione e di un piazzato di Joshua May. “E' andata male, dispiace molto. Sicuramente c'è un bel po' di rammarico per questa partita, perchè, per come si era messa, eravamo molto fiduciosi. Però bisogna sempre fare conto con gli avversari”, prosegue Marchetto.



Due vittorie come obiettivo. “Questa settimana la squadra sta lavorando molto duramente, perchè domenica siamo a Recco e vogliamo andare assolutamente a fare risultato. E' la penultima partita e ci siamo dati come obiettivo di portare a casa queste due partite con Recco e con Settimo Torinese”, conclude il tecnico algherese.

