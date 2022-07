L'Amatori Alghero vince la Sardinia Rugby Beach Cup. Nel fine settimana, la quinta e ultima tappa isolana disputata sulla spiaggia di Solanas ha sancito la conquista del trofeo nazionale da parte della compagine algherese.

Dopo le buone prove delle settimane recedenti a Platamona, Torre Grande, Olbia e Alghero (in casa è arrivata la prima posizione e il trofeo come miglior giocatore per Francesco Salaris), piazzandosi terza nell'ultimo appuntamento, l'Amatori ha chiuso in vetta alla classifica, qualificandosi per il Master nazionale che in programma sabato 30 luglio a Terracina.

“L'entusiasmo degli atleti è alto per il raggiungimento di questo importante traguardo, e sono pronti a confrontarsi per le migliori squadre italiane di beach rugby, per garantirsi il miglior risultato possibile”, dichiarano dalla sede del sodalizio algherese.

