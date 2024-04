Gara importante quella di domani, alle 14.30, sul manto erboso di Maria Pia, per l’Amatori Rugby Alghero. Avversario di turno per la diciannovesima giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A sarà il Biella, seconda forza del campionato con 71 punti, frutto di 14 vittorie, un pareggio tre sconfitte.

Amatori alla ricerca di punti e soprattutto conferme dopo due vittorie consecutive che hanno permesso di abbandonare l’ultimo posto in classifica a discapito dell’Amatori & Union Milano. Il vantaggio di due lunghezze sui meneghini non è sufficiente per garantire una salvezza tranquilla, quando mancano quattro match alla fine del campionato.

Quella di domani sarà una gara difficile, ma in casa algherese non è ritenuta impossibile da affrontare, con la giusta determinazione e sfruttando il fattore campo e il sostegno del pubblico. Non ci dovrebbero essere particolari problemi di formazione per il XV algherese, cosa che permetterà al coach Marco Anversa di schierare la miglior formazione possibile.

