L'algherese Giulia Olandi convocata per il Torneo di MannheimClasse 2008, l’atleta sarda prenderà parte al raduno azzurro in programma a San Bonifacio
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C’è anche la cestista sarda Giulia Olandi tra le convocate della Nazionale italiana in vista dell’“Albert Schweitzer Tournament”, prestigiosa rassegna internazionale Under 18 in programma tra Mannheim e Viernheim, in Germania.
L’atleta algherese, classe 2008, attualmente in forza al Basket Costa Masnaga nel campionato di Serie A2 Femminile, prenderà parte al raduno azzurro in programma a San Bonifacio (Verona) dal 4 al 6 aprile, prima della partenza per il torneo, che si disputerà dal 7 al 12 aprile.