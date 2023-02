Dietro alla corazzata Virtus Cagliari, prosegue la lotta per le posizioni a ridosso della vetta della serie B regionale femminile di basket.

La Virtus fa 13. Il quintetto allenato da Fabrizio Staico non ha problemi contro la New Basket Ploaghe, presentatasi a Cagliari a ranghi ridotti, vincendo per 96-35. L’avvio è tutto di marca cagliaritana (28-7 al 10’) e all’intervallo la pratica è già chiusa (53-14). Le virtussine colgono l’occasione per concedere spazio alle giovani, accompagnate da una Demetrio Blecic da 17 punti personali.

Le inseguitrici. L’Antonianum Quartu vince sul campo dell’Astro, per 44 a 66, e continua la sua corsa in seconda posizione. Primo allungo nel secondo quarto (21-30 al 20’) e vantaggio che va oltre la doppia cifra nel terzo quarto (34-47 al 30’). L’ultima frazione è di controllo, fino al +22 finale. Miglior realizzatrice è la Ljubenovic, dell’Antoniamum, con 16 punti personali. Colpo esterno anche della Kiron Elmas, che rimane vale la seconda posizione, sul parquet del Cus Cagliari, per 34-85. Nessun problema per il quintetto allenato da Nello Schirru che ha la possibilità di mandare a punti quasi tutte le ragazze a referto. Miglior realizzatrice è Loi, di Elmas, con 23 punti. Nello scontro tra Astro e San Salvatore Selargius, vittoria delle seconde, in trasferta, per 69-75.

C femminile. Ancora qualche giorno e partirà la fase a orologio del campionato. Il primo turno vede sabato Nulvi-Condor e Nuoro-Basket 90; domenica, invece, Basket Quartu.

© Riproduzione riservata