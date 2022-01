Sarà un weekend di riposo per la Raimond Sassari, che nella seconda giornata di ritorno dell’A1 maschile di pallamano osserverà un turno di stop e potrà iniziare a concentrarsi sulla Final8 di Coppa Italia, in programma la prossima settimana a Salsomaggiore.

Nel frattempo i turritani della Verdeazzurro difenderanno i colori sardi nella serie cadetta. I ragazzi guidati da Patrizia Canu e Patrizia Cossu, dopo l’importante vittoria interna sulla Casalgrande, battuta 32-26, alle 16 di domenica faranno visita al Follonica. I toscani sono quinti a quota 15 punti, due in meno dei sassaresi, e sono reduci dalla fruttuosa trasferta sul campo del Pescara, dove si sono imposti 30-32.

Femminile. Il prossimo fine settimana sarà anche quello della ripresa dell’A2 femminile, campionato in cui la Sardegna vanta tre rappresentanti: le sassaresi della Lions, le nuoresi della Città del Redentore e il Selargius. Le barbaricine, alla propria stagione d’esordio, sono quinte nel girone A con quattro punti all’attivo, uno in più delle “leonesse”. Ultime, a -3, invece, le selargine.

Se per rivedere il Nuoro in campo occorrerà attendere il prossimo weekend, visto il rinvio al 19 febbraio (ore 15.30) della trasferta a Brescia sul campo della Leonessa, il Sassari e il Selargius saranno impegnate già nella giornata di domenica 30, entrambe in Lombardia. Alle 10.30, le turritane saranno di scena a Leno, in casa della quarta in classifica (8 punti); alle 15, invece, le selargine faranno visita al Cassano Magnago, terzo a quota 10.

