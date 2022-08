La Verde Isola Carloforte del patron Giuseppe Buzzo si prepara ad affrontare il suo primo campionato in Promozione. E’ reduce dal netto successo, all’esordio, in Prima categoria. La società ha confermato il tecnico Pasquale Lazzaro e gran parte dei giocatori protagonisti della vittoria del campionato di Prima. Blindati i veterani Alberto Arrais e Paolo Uccheddu per la difesa, Simone Giovagnoli e Matteo Pinna per il centrocampo, Giacomo Sanna , il capitano Nicola Lazzaro e Momo Cosa per il reparto offensivo. I volti nuovi sono il difensore centrale Ivan Cordero Cabanero con esperienze a Toronto e in Canada, Pierluigi Achenza ex Villamassargia e Muravera, Lorenzo Loi proveniente dal Gonnosfanadiga e Riccardo Pessiu, ex Narcao. Tra i fuoriquota il centrocampista Luca Farris prelevato dal Cortoghiana e il portiere Antonello Aste ex Antiochense. “Vogliamo ben figurare – dice Buzzo –. Siamo una matricola, non sarà un campionato facile ma sono convinto che possiamo far bene”.

© Riproduzione riservata