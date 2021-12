Tutti insieme appassionatamente e con la voglia di riprendere l'inseguimento alla capolista Giugliano. La Torres ha ripreso ad allenarsi oggi col gruppo completo, compresi i giocatori e i tecnici usciti dalla quarantena dopo dieci giorni e ben tre tamponi negativi al Covid.

Obiettivo dei rossoblù allenati da Alfonso Greco: preparare la gara di domenica contro l'Aprilia. Si gioca al “Vanni Sanna” (ore 14.30) ed è un vantaggio, visto che ormai sono almeno duemila i tifosi che affollano gli spalti dello stadio sassarese.

Arriva la vice capolista Aprilia, che nel turno infrasettimanale si è fatta sorprendere dall'Arzachena e ora è finita a -7 dal Giugliano e sarà sicuramente arrabbiata e determinata. La Torres invece è a -11 ma con due partite da recuperare, quelle contro Vis Artena e Afragolese.

Certo non l'avversaria migliore dopo un periodo di stop, ma la motivazione è forte: vincere un confronto diretto d'alta quota. E in quanto a rabbia, ne ha pure la Torres, che dalla trasferta sul campo del Gladiator di due settimane fa ha riportato un solo pareggio in un match giocato sul fango, non sfruttando il regalo dell'Atletico Uri che aveva inflitto la prima sconfitta alla capolista.

