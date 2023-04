La Torres che ha riassaporato il successo dopo sei giornate contro la Carrarese che non perde da undici partite, da quando si è fatta sorprendere in casa dall'Alessandria. È questo il tema dell'anticipo di giovedì al “Vanni Sanna” (inizio alle 14.30) per il terzultimo turno di un campionato dove la squadra sassarese è padrona del proprio destino.

Battere la Carrarese significa andare a +7 dal San Donato e dai playout, in attesa delle gare di sabato, che vedranno la formazione fiorentina impegnata in casa contro il Cesena che si gioca le residue chance di promozione diretta. In ogni caso il +4 attuale sugli spareggi salvezza consente di non disprezzare neppure un pareggio, anche se la vittoria vale come ipoteca sulla permanenza in serie C.

La Carrarese è quinta ma in trasferta ha pareggiato le ultime quattro gare, contro Ancona, Olbia, Fermana e Reggiana. Altro particolare che può essere di buon auspicio: all'andata i rossoblù hanno battuto la Carrarese con rete su rigore di Scappini.

