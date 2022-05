E' tornata al secondo posto col colpaccio ad Aprilia, scavalcando il Team Nuova Florida di una lunghezza.

Obiettivo seconda piazza. A tre giornate dalla fine del campionato l'obiettivo della Torres è blindare il secondo posto che vale la pole position dei playoff promozione. L'altro obiettivo è la finale di Coppa Italia contro il Follonica Gavorrano che verrà disputata in campo neutro tra domenica 29 maggio e mercoledì 1° giugno.

Concentrati sui prossimi impegni. Il presidente Stefano Udassi invita la squadra a un ultimo sforzo: “E' un momento importante e i ragazzi stanno dimostrando il loro valore, c'è entusiasmo e va alimentato ragionando però con umiltà e restando concentrati. Questa è una squadra che quando abbina umiltà e consapevolezza, non ha rivali”. Ora la squadra sassarese si prepara alla stracittadina di mercoledì col Latte Dolce, ultimo in classifica, alla disperata ricerca di punti che evitino la retrocessione diretta per giocarsi poi la salvezza nei playout.

Niente sconti. Stefano Udassi, che ha allenato per due stagioni e mezzo il Latte Dolce, commenta: “Purtroppo il calcio è così. La gara è delicata per entrambe, noi non possiamo fare sconti perché vogliamo mettere al sicuro il secondo posto, quindi vogliamo i tre punti”.

