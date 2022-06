Non vale la promozione, ma col successo nella finale playoff la Torres si candida al ripescaggio in Lega Pro. Di fronte ai 4.500 del “Vanni Sanna” batte l'Afragolese 2-1 in una partita dominata per un'ora ben oltre il 2-0 sferrato a inizio ripresa con Kujabi e Ruocco

Primo tempo di marca sassarese. Alla prima azione Kujabi va via a destra e mette in mezzo ma Diakite colpisce goffamente la palla.

La risposta dell'Afragolese è su fuga a destra del rapidissimo Bittaye, ma il suo traversone basso non trova nessuno.

Al 26' Bianchi mette in mezzo e Rucco incorna dallo spigolo dell'area piccola però manca la porta di mezzo metro. L'ultima occasione della frazione è al 36' su calcio d'angolo: Dametto incorna cercando l'angolo.

Nella ripresa l'uno-due di Kujabi e Ruocco tra 6' e 10' che decide la finale. Rapida e bellissima l'azione che sblocca il match: Bianchi per Ruocco che a sinistra scatta bene e serve al centro l'accorrente Kujabi per la rete che fa esplodere lo stadio.

Alla ripresa del gioco palla ancora avanti per la Torres e dalla punizione di Bianchi nasce la deviazione di Ruocco per il raddoppio, con Dametto che tocca la palla ma già oltre la linea.

L'Afragolese si scuote e fa entrare forze fresche e giocatori più offensiva. Accorcia le distanze al 34': scatta il solito Bittaye a destra che semina due rossoblù e mette al centro dove il neo entrato Elefante entra in area e calcia il diagonale.

La squadra sassarese toglie una punta (Diakite) e mette un difensore (Ferrante) e controlla agevolmente i tentativi dei campani di riaprire la gara.

