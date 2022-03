Prova di forza contro un'avversaria arrivata a sorpresa negli ottavi, dal girone F dove staziona in zona playout. Sul campo piccolo e sintetico di Castelnuovo Vomano si impone per 3-0 la Torres. Nei quarti la squadra rossoblù affronterà Scandicci, il 20 aprile sempre in trasferta. Si tratta di una formazione di metà classifica nel girone E. Davvero netto il divario tecnico con gli abruzzesi, anche se la gara si è sbloccata solo poco prima del riposo: prima la rete di Demartis al 42' e poi l'espulsione dell'attaccante Bubalo che ha costretto i padroni di casa a giocare in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo.Torres che attacca da subito, ma il primo pericolo lo creano gli abruzzesi al 5' su angolo con una mischia dove Garau si ritrova la palla tra le mani casualmente. Poco dopo il quarto d'ora Sabatini da sinistra si accentra e tira, ma è centrale.

Pericoloso Morelli al 20' che a destra entra in area e dal fondo serve rasoterra una palla insidiosa. Al 22' progressione centrale di Sabatini che serve a destra Diakite in area, ma l'attaccante non scatta come dovrebbe, forse convinto del fuorigioco. Al 37' riparte Ragni che serve a destra Morelli: diagonale basso che Garau respinge coi piedi. Al 42' Mignogna entra in area sul fondo a destra, serve Sabatini che fa sponda per l'arretrato Demartis che col destro la piazza sul primo palo per il vantaggio.

Nella ripresa, intorno al quarto d'ora Samuele Pinna serve Sabatini che si gira dal limite ma colpisce male. Al 75' gara chiusa: Lisai da destra alza un pallone per Diakite che stacca bene, incorna e con uno psiovente sigla il 2-0. E come se non bastasse cinque minuti dopo Ruocco riceve in area, decentrato, serve Samuele Pinna che con una botta di sinistro sigla il 3-0.

E nel recupero il giovane Maganuco spreca da due passi l'assist di Lisai che valeva il poker.

