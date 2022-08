L'ultimo tassello è l'attaccante di categoria superiore: Davide Luppi, 32 anni, proveniente dal Feralpisalò, e con ben 145 presenze e 24 gol in serie B. Il bomber bergamasco ha giocato da titolare nella serie cadetta con Modena e Verona dal 2015 al 2017. Le altre quattro stagioni in Serie B lo hanno visto pure con le maglie di Virtus Entella, Pro Vercelli e Cittadella appena tre anni fa, con 18 presenze e due gol. Era in rosa anche col Sassuolo che ottenne la promozione in Serie A nel campionato 2012/13.

Nelle ultime due stagioni ha giocato da titolare in Serie C con Legnago, Modena e Feralpisalò, totalizzando 15 reti. Invece nel 2019 ha vinto la Coppa Italia di Serie C con la Viterbese.

Giocatore che sa calciare con entrambi i piedi, adatto sia come prima sia come seconda punta, è l'elemento giusto per aggiungere esperienza e sostanza a un reparto offensivo che ha già le certezze Diakite e Ruocco, deve recuperare Scotto, e ha tre giovani in rampa di lancio: Campagna, Sanat e Sorgente.

© Riproduzione riservata