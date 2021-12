La squadra sassarese saluta il suo pubblico e il 2021 con una brillante vittoria sul Formia. Al “Vanni Sanna” finisce 4-0 una gara senza storia e non solo perché alla fine del primo tempo gli ospiti restano in dieci. Partita a senso unico da subito con la formazione di Greco che ha sprecato qualcosina nel primo tempo. Vittoria che vale il secondo posto e mette pressione alla capolista Giugliano, anche perché i rossoblù devono recuperare due partite.

Torres col centrocampo a rombo dove Bianchi è arretrato e Piredda va a fare (benissimo) il trequartista.

Squadra sassarese (in maglia bianca) sempre avanti. La prima vera occasione è al 13' su traversone da destra, il portiere esce male, prende Scotto ma ha Zizzania addosso e gli tira sul corpo, sulla respinta ci prova Bianchi dal limite: fuori. Due minuti dopo opportunità ancora più ghiotta su cross dal fondo destro di Rossi, con batti (Kujabi) e ribatti (Scotto) e palla che finisce d'un soffio a lato.

Al 26' lancio millimetrico per Scotto che scatta e di testa anticipa il portiere. Il guardalinee annulla per fuorigioco inesistente.

Al 36' l'episodio clou: Antonelli perde palla al limite dell'area, gliela soffia Iorio che entra in area, ma Salvato è attento e gli soffia la palla. Iorio commette fallo e la seconda ammonizione fa scattare il rosso. Formia in dieci.

Al 43' cross da destra di Lisai, incorna Scotto ma la sfera finisce sulla schiena di Bozzaotre. Un minuto dopo magia di Scotto che va via a due difensori, calcia bene: traversa piena, palla che rientra in campo, Lisai rimette in mezzo e Mukaj di testa firma il vantaggio. Nel recupero bolide verso il vertice sinistro di Scotto, ma Zizzania vola e ribatte.

La ripresa si apre con un tiro di Bianchi e uno di Diakite fuori bersaglio. Il raddoppio al 54' è un capolavoro di Lisai che entra in area a destra e da posizione defilata esplode il missile.

Al 67' da corner sinistro calcia al volo Antonelli in diagonale: fuori di pochissimo. Sfiorala terza rete Diakite che poi la realizza all'81' entrando in area, fintando su un difensore e infilando l'angolino.

