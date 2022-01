Cauta fiducia nel club rossoblù che monitora costantemente i giocatori risultati positivi al Covid e ogni 4 giorni ripete i tamponi. Per il fine settimana conta di recuperare alcuni degli elementi che hanno dovuto fare la quarantena pur vaccinati e senza sintomi. Rimpolpare l'organico significa per lo staff tecnico poter fare allenamenti più competitivi in attesa della ripresa del campionato fissata per il 23 gennaio che vedrà la Torres giocare in trasferta il derby con l'Atletico Uri.

L’attesa. Restano i dubbi sui recuperi: il girone D ne deve ancora disputare ben 11 (tre sono senza data) e i giorni passano senza che le partite si giochino ma anzi si assiste a nuovi rinvii, com'è stato per Afragolese-Torres che a questo punto si potrebbe giocare forse mercoledì 19, ma siamo sempre nel campo delle ipotesi perché comanda la variante Omicron, contagiosissima e in grado di colpire anche i vaccinati pur con effetti minimi o talvolta nulli.

Mercato fermo. La società sassarese non ha fatto mosse sul mercato nelle ultime settimane e questo conferma che la strada intrapresa dalla formazione di Greco è quella giusta e bisogna solo attendere che il campionato possa riprendere a pieno ritmo per continuare l'inseguimento della capolista Giugliano, che ospiterà proprio la Torres nella prima giornata di ritorno, a fine gennaio.

