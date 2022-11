Questa volta il pareggio beffa arriva presto, al 57’ e la Torres ha il tempo di rimediare: intuizione e scatto di Masala per il 2-1 che consente di sconfiggere non solo l’Aquila Montevarchi ma anche gli spettri di una crisi. Perché il pareggio contro la giovanissima formazione toscana avrebbe lasciato il segno nella formazione sassarese, dopo il pari con l’Olbia e la sconfitta di Pontedera.

Bene così per il risultato, il coraggio e l’ostinazione nel cercare la seconda vittoria casalinga, ma ci sono ancora tanti dettagli sui quali lavorare.

La squadra toscana parte forte, su ritmi elevati e Barranca col doppio dribbling e il cross sottoporta mette in affanno la Torres che si salva con Bonavolontà. Il folletto ospite segna anche al 10’ di testa ma l’assistente ha la bandierina alzata per fuorigioco. Poco prima le proteste sassaresi per una spinta da dietro a Ruocco che era entrato in area da sinistra.

Scambio di corsia: Ruocco va a destra e Liviero a sinistra. Al 28’ Heinz da destra mette in mezzo dove Diakite non ci arriva d’un soffio ma è angolo e sulla battuta di Liviero e la torre di Antonelli spunta Scappini che in area piccola sblocca il match. La Torres cerca il raddoppio con Diakite (diagonale largo) e Ruocco (murato da un difensore).

Nella ripresa errore di Antonelli sulla trequarti che si fa rubare palla da Alagna che scatta come una furia e a contatto con Bonavolontà cade in area. L’arbitro concede il penalty che Giordani trasforma.

L’arbitro non è così generoso al 67’, anzi, prende una cantonata colossale quando Ruocco viene sgambettato in area da Giordani, ma si inventa un fallo iniziato al limite quando i due erano spalla contro spalla.

Ci pensa Masala a fare giustizia: lancio lungo al 79’, il centrocampista scatta bene sul retropassaggio di Tozzuolo e anticipa l’uscita del portiere. Con qualche ansia nel recupero, visti i precedenti, la Torres riesce a chiudere il match.

