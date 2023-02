Settimana diversa dal solito per la squadra sassarese che giovedì pomeriggio anziché una partitella in famiglia disputerà il torneo alla Piramide di Sorso che inaugura il nuovo manto in erba sintetica. La manifestazione inizierà alle 15 e prevede la presenza di altre tre formazioni.

Due giocano in casa, il Sorso Calcio che milita in Prima Categoria e l'Atletico Sorso che è invece in Terza Categoria. L'altra formazione è il Sennori che invece fa il campionato di Promozione.

Il tecnico rossoblù Stefano Sottili ne approfitterà per iniziare a sperimentare soluzioni diverse, che prevedono anche l'utilizzo del centrocampista Urso insieme a Lora, e dell'attaccante Omoregbe che con la sua rapidità e capacità di andare al tiro sembra potersi trovare bene con qualsiasi compagno di reparto.

Proprio l'eventuale modifica del modulo o comunque l'inserimento di giocatori diversi rispetto all'undici di partenza contro la Lucchese è il tema che più incuriosisce.

