L'appuntamento con la prima vittoria è rimandato. Finisce 0-0 al “Vanni Sanna” dopo una gara francamente noiosetta. Colpa di una Imolese che ha pensato quasi esclusiva,ente a difendersi, di un arbitro insufficiente che ha lasciato in dieci la Torres dopo mezzora (doppia ammonizione a Campagna) e anche un po' della squadra sassarese, più convincente nella propria metà campo che quando c'è stato da costruire.

Imolese prudentissima dopo il 4-0 incassato dal Siena: cinque difensori. La Torres cerca di costruire dal basso ma combina poco, anzi, su una palla persa la sfera arriva a Stiepovic che scatta probabilmente in fuorigioco e a sinistra va al tiro, ma Garau chiude bene e la conclusione è sull'esterno rete. Al 10' affondo di Ruocco in velocità che va via, serve Diakite: tiro ribattuto, riprende Ruocco ma è sbilanciato e la sua conclusione viene messa in angolo.

Al 29' l'arbitro su un normale contrasto ammonisce per la seconda volta Campagna: espulso. Al 32' proteste ospiti perché Stjepovic (in fuorigioco non segnalato) riceve in area e al momento di calciare viene toccato: l'arbitro fa segno di proseguire.

Al 40' punizione centrale di Masala, respinge la barriera, riprende il centrocampista e spara un siluro angolatissimo a destra che il portiere devia all'ultimo momento.

Nel secondo tempo non succede quasi nulla sino al 23' quando Ruocco scappa e viene tirato per la maglia e atterrato da dietro da Cerretti: l'arbitro lo ammonisce e basta ma ci stava l'espulsione anche se non era l'ultimo uomo. L'Imolese si fa viva solo al 31' con un tiro centrale del neo entrato Faggi.

Al 42' Ruocco serve il neo entrato Sanat che viene steso da Cerretti: seconda ammonizione ed espulsione. Dieci contro dieci, ma ormai è tardi.

