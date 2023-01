Tante palle gol, ma nessuna in fondo alla rete. E così la Torres ha regalato all'Apulia Trani il primo punto nella B femminile di questa stagione. Davvero un'occasione persa per la squadra sassarese che si porta a +2 dalla zona retrocessione ma avrebbe potuto avere un più rassicurante +4.

Non che la formazione di Ardizzone non ci abbia provato. Al 5' botta di Marenic respinta coi pugni dal portiere ospite, al 10' il neo acquisto finlandese Spets ha fiorato l'incrocio e al 24' ha servito Marenic per l'incornata salvata in tuffo da Meleddu.

Il Trani ha avuto un'occasione al quarto d'ora su batti e ribatti con Weithofer a salvare su Sgaramella che stava per ribadire in rete.

Nella ripresa stesso copione: Torres avanti che ha l'opportunità di sbloccare con Marenic per due volte, ma portiere e difensore salvano. Ci prova anche Blasoni al 56' ma sfiora il palo.

Simbolo della giornata stregata il tiro di Weithofer al 94' che finisce sulla traversa.

